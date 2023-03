O´Reilly sa podrobil operácii prsta, Torontu bude chýbať 4 týždne

Toronto 7. marca (TASR) - Kanadský center Ryan O´Reilly sa podrobil operácii zlomeného prsta. Klubu hokejovej NHL Toronto Maple Leafs bude chýbať štyri týždne, mal by však stihnúť začiatok play off. Informovala o tom oficiálna webová stránka profiligy.



"Operácia dopadla úspešne. Čoskoro uvidíme Ryana opäť na korčuliach a o štyri týždne by sa mal vrátiť do súťažného kolotoča," uviedol pre nhl.com tréner Toronta Sheldon Keefe. V minulotýždňovom zápase s Vancouverom O´´Reillyho zasiahla do ruky strela jeho spoluhráča Austona Matthewsa.