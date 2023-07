O’Reilly sa sťahuje do Nashvillu

New York 1. júla (TASR) - Skúsený center Ryan O’Reilly bude v hokejovej kariére v NHL pokračovať v Nashville. S Predators podpísal kanadský útočník štvorročnú zmluvu na 18 miliónov dolárov. Informáciu priniesol web sportsnet.ca.



O’Reilly začal minulú sezónu v St. Louis Blues, s ktorými získal v roku 2019 Stanley Cup, ale pred uzávierkou prestupov ho Blues vymenili do Toronta.



S Maple Leafs nedosiahol v play off väčší úspech, klub síce prešiel po 19 rokoch cez prvé kolo, keď vyradil Tampu Bay Lightning, ale v druhom nestačil na Floridu Panthers. Tridsaťdvaročný O’Reilly sa nedohodol s Maple Leafs na novej zmluve a hoci sa špekuľovalo o jeho návrate do St. Louis, napokon zakotvil v Nashville.



V minulej sezóne mal v 53 zápasovh bilanciu 16+14, v play off pridal tri góly a šesť asistencií v jedenástich dueloch.