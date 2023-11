Zvolen 27. novembra (TASR) - Hokejisti Zvolena nevyhrali už šiesty duel v sérii. V nedeľnom 21. kole Tipos extraligy prehrali s Popradom na domácom ľade vysoko 1:5. Podtatranci v úvode ťahali za kratší koniec, ale potom potrestali nevyužité šance súpera otváracím gólom.



"Bol to ťažký zápas. Zvolen na nás vybehol v prvej tretine, mal veľa šancí, bol lepší, hladnejší, brankár Adam Vay nás podržal, keď predviedol veľa dobrých zákrokov. Mali sme asi iba tri šance, no strelili sme gól a išli tak do šatne s vedením. Cez prvú prestávku sme si povedali ako chceme hrať v druhej a tretej tretine, najmä sme nechceli prepadávať, aby to mal Zvolen ťažšie, aby chodil vždy do piatich hráčov. Hneď na začiatku stredného dejstva sme dali ďalšie góly a už to bolo lepšie. Je to dôležité víťazstvo," zhodnotil zápas strelec dvoch gólov Popradu Tomáš Záborský. Dal ich na začiatku druhej tretiny a zvýšil na 2:0 a 3:0.



Ku svojej streleckej potencii poznamenal: "Padalo mi to ako padalo, ale v tretej tretine som mal tri – štyri tutovky a nepadlo mi to tam. Som rád aj za dva góly. Dôležité je, že sme teraz zdolali Slovan, Zvolen, teda dve silné mužstvá. Ideme ďalej."



Zvolenčania sú v zložitej situácii. Prehrali šiesty duel v sérii, hoci v troch bodovali po remízach v riadnom hracom čase. Proti Popradu to však tesné nebolo. "Nachádzame sa v ťažkej zápasovej situácii, keď pribúdajú stretnutia, v ktorých prehrávame. Vidieť to na našich hokejkách, chýba na nich určitý pokoj. Asi takéto obdobie malo prísť. Človek musí v živote zažiť aj takéto veci. Von sa z toho môžeme dostať iba tvrdou prácou, treba dostať na hokejky hlavne pokoj. Šance si chlapci vytvoria, len ich nevedia premeniť, chýbajú nám góly a súperi nás tým pádom prehrávajú, zaslúžene nad nami vyhrali. Je na nás, aby sme boli agresívnejší a presadzovali sa," vysvetlil po zápase s Popradom príčiny prehier zvolenský kouč Peter Oremus. Svojich zverencov by rád správne namotivoval, k čomu dodal: "Už v utorok ideme do Nových Zámkoch, ale treba s hráčmi debatovať, aby myslenie nastavili na správny smer. Rozoberieme si to tak, aby sme v utorok odohrali dobrý duel."



Popradčania vedeli o zvolenskej sérii a myslenie nastavili tak, aby súpera nepostavili na koňa. "Hovorili sme si, že sme taký ´Robin Hood´ v extralige, že bohatým berieme a chudobným dávame, pretože mužstvá, ktoré majú sériu prehier sa vždy nakopnú na nás. Tak sme si vraveli, že nemôžeme nechať Zvolen nakopnúť sa. Sme radi, ako sme to zvládli. Dúfam, že Zvolen bude vyhrávať až po tomto zápase a bude brať body iným," uviedol Záborský. Podtatranci v posledných siedmich dueloch až päťkrát vyhrali: "Snažíme sa každý deň odstraňovať chyby, tvrdo pracujeme na tréningoch, máme daný systém, ktorý chceme hrať a tréner vyžaduje disciplínu v rámci tohto systému. Ak to dodržiavame, hráme pohromade, prichádzajú výsledky. Musíme ísť krok po kroku. Najmä na ihriskách súperov sme v tejto sezóne sterilní, takže o to viac sme radi za tri body z ľadu Zvolena."