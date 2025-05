Oremus sa stal novým trénerom HK Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves 16. mája (TASR) - Novým trénerom hokejistov HK Spišská Nová Ves sa stal Peter Oremus. Vo funkcii nahradil Vladimíra Záborského, ktorý v sezóne 2024/2025 doviedol tím k historickému prvenstvu v základnej časti a bude pôsobiť ako jeden z Oremusových asistentov. Druhým bude bývalý obranca Štefan Fabian.



Pre 54-ročného Oremusa je Spišská Nová Ves siedme pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. V nej už viedol tímy Skalice, Nitry, Košíc, Trenčína, Zvolena a Slovana Bratislava. V rokoch 2015 získal majstrovský titul na striedačke Košíc, v covidovej sezóne 2020/2021 dosiahol triumf so Zvolenom. Od decembra 2023 do februára 2025 viedol Slovan Bratislava.



„Sme veľmi radi, že sme sa dohodli s rešpektovaným a uznávaným trénerom Petrom Oremusom, ktorý prinesie do klubu obrovské skúsenosti a víťaznú mentalitu. Je to človek, z ktorého vyžaruje obrovská charizma i rešpekt a myslím si, že privedie Spišskú k ďalším úspechom. „Fabo“ bol vynikajúci líder nielen na ľade, ale najmä v kabíne. Aj s jeho výraznou pomocou sme sa dostali do extraligy. Je to charakterný a pracovitý človek, ktorý miluje hokej. Má obrovské skúsenosti, ktoré môže predať našim obrancom a verím, že sa veľa obrancov pod jeho taktovkou posunie vpred. S Vladimírom Záborským sme sa dohodli na novej štvorročnej spolupráci. Každým rokom sa posúva vpred. Je to komplexný, progresívny tréner, ktorý má všetko pred sebou. Po vzájomnej komunikácii sme usúdili, že spolupráca s Petrom je momentálne ten najlepší krok pre jeho trénerskú kariéru," uviedol na facebookovej stránke klubu k zmenám v trénerskom štábe generálny manažér Richard Rapáč.