Oremus sa stal novým trénerom Slovana, asistent bude Kmeč

Bratislava 18. decembra (TASR) - Peter Oremus je nový tréner hokejistov HC Slovan Bratislava. Na striedačke účastníka Tipos extraligy nahradil Čecha Vladimíra Růžičku, ktorý v tíme skončil minulý týždeň po vzájomnej dohode. Asistentom Oremusa bude Andrej Kmeč. Obaja majú podpísať zmluvy do konca sezóny 2024/25 a mužstvo povedú už v stredajšom domácom zápase proti Nitre. Slovan o tom informoval na sociálnej sieti.



Oremus s Kmečom pôsobili spolu aj na striedačke Zvolena od apríla 2020. Tím viedli v troch kompletných sezónach, počas ktorých s ním vždy získali medailu. V roku 2021 ho doviedli k majstrovskému titulu, po bronze v roku 2022 si v sezóne 2022/23 zopakovali finálovú účasť, tentoraz však neuspeli proti HC Košice.



Je to už druhá trénerská zmena v Slovane od začiatku sezóny. Růžička sa ujal trénerského kormidla v bratislavskom klube na konci septembra 2023, keď už po štvrtom kole Tipos extraligy (tri prehry, 10. miesto) nahradil Jána Pardavého. Výsledky tímu sa však príliš nezlepšili ani po príchode českého kormidelníka. Iba dvakrát dokázal naplno bodovať v dvoch zápasoch za sebou. V čase decembrovej reprezentačnej prestávky figuroval na predposlednom 11. mieste tabuľky so sedembodovým náskokom na posledné Humenné. Slovanisti dosiahli v 26 zápasoch deväť víťazstiev v riadnom hracom čase, jedno po predĺžení, tri prehry po predĺžení, respektíve samostatných nájazdoch a 13 v riadnom hracom čase. Nazbierali v nich 32 bodov. Z uplynulých piatich zápasov prehrali štyri, obdobie pred reprezentačnou prestávkou uzavreli prehrou na ľade lídra tabuľky Spišskej Novej Vsi 2:5.