Oremusa mrzel nezvládnutý záver, Jendek vyzdvihol hrdinu Troocka

Banská Bystrica (TASR) – Hokejistom Banskej Bystrice sa podarilo zdolať Zvolen v domácom derby 4:3 po predĺžení a zosadiť tak rivala z čela tabuľky. A to "barani" prehrávali trinásť sekúnd pred koncom riadneho hracieho času 2:3.



V hre bez brankára v šestici dokázali vyrovnať a v predĺžení napokon rozhodli o dvoch bodoch. "Také mužstvo, aké máme vo Zvolene, ak vyhráva a má hru pod kontrolu, musí duel dotiahnuť do víťazného konca. A to jednoznačne. Stali sa určité veci, ktoré sme si neustrážili. Počas zápasu sme nehrali škaredý hokej, len sme trošku viac mali strieľať a dať viac gólov. V závere bola Bystrica aktívnejšia, domáci sa tlačili do bránky a aj v predĺžení mali navrch. Tým pádom si tie dva body zaslúžili," uviedol po stretnutí tréner Zvolena Peter Oremus, pričom vyzdvihol aj výbornú atmosféru na bystrickom štadióne: "Je tu pekné prostredie, ľudia povzbudzovali z jednej i druhej strany. Som rád, že jedno i druhé mužstvo prispelo k tomu, aby bol hokej pekný."



Banskobystričania v zápase dvakrát viedli 1:0 a 2:1, avšak inkasovali najprv počas vlastnej presilovky vyrovnávajúci gól a potom v oslabení. Vykúpením bol zásah Kontosa na 3:3 necelých trinásť sekúnd pred koncom riadneho hracieho času a v predĺžení predviedol individuálnu hráčsku kvalitu Branden Troock. "Videli sme veľmi dobrý zápas, výsledok sa prelínal z jednej strany na druhú. Na chlapcoch, ktorí mali zdravotné problémy, bolo na konci vidno, že im už dochádzali sily. Dokázali sme sa však vzchopiť. Pre divákov to musel byť atraktívny duel, najmä jeho záver, kde sa nám podarilo vyrovnať. A potom, čo predviedol Troock v predĺžení, to bolo niečo excelentné. Kulisa bola tiež fantastická, hráčom určite pomohla k lepšiemu výkonu. Myslím si, že keď budeme takto hrať, môžeme byť v extralige úspešní," zhodnotil víťazný duel asistent trénera Banskej Bystrice Rudolf Jendek.