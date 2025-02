Oremusa v Slovane nahradil Surový, Havlíček: Potrebujeme nový impulz

Bratislava 15. februára (TASR) - Peter Oremus už nie je tréner hokejistov HC Slovan Bratislava. Na striedačke extraligistu skončil po sérii neuspokojivých výsledkov. Jeho nástupcom je doterajší asistent Tomáš Surový, pomáhať mu bude Jaroslav Obšut. Slovan o tom informoval na svojom webe.



"HC Slovan Bratislava sa dohodol s doterajším hlavným trénerom Petrom Oremusom na ukončení spolupráce. Hlavným trénerom sa stáva doterajší asistent trénera Tomáš Surový, jeho asistentom bude Jaroslav Obšut. V realizačnom tíme Slovana ďalšie zmeny po piatkovom zápase nenastali," informoval HC Slovan v oficiálnom stanovisku.



Päťdesiatštyriročný Oremus pôsobil na striedačke Slovana od decembra 2023, keď nahradil Čecha Vladimíra Růžičku. Bratislavský klub podľahol v piatok doma Trenčínu 2:4 a po tretej prehre za sebou a piatej domácej v sérii je v tabuľke na piatej priečke so 14-bodovým mankom na lídra z Košíc, ktorý má zápas k dobru.



"Trénerovi ďakujeme za odvedenú prácu v tíme, ktorú odvádzal ešte predtým, ako sme vstúpili do klubu, za čo mu patrí vďaka a rešpekt. Veľmi si ho vážim ako človeka a prajem mu všetko dobré do ďalšej časti trénerskej kariéry i osobného života. Toto rozhodnutie sa nerodilo ľahko, ale potrebujeme dať mužstvu nový impulz a pripraviť ho vo zvyšných zápasoch základnej časti súťaže, čo najlepšie pre vyraďovaciu fázu," povedal generálny manažér HC Slovan Lukáš Havlíček. Zmeny v realizačnom tíme naznačil už svojou prítomnosťou na pozápasovej tlačovej konferencii po prehre s Trenčínom, kam prišiel namiesto trénera či jeho asistentov. "Hanbili sme sa za nasadenie a tie veci, ktoré sme robili v prvej tretine. To by sa tímu, ako je ten náš, nemalo stávať," povedal po dueli.



Oremus prišiel do Slovana zo Zvolena, kde pôsobil od apríla 2020 a v troch sezónach s ním vždy získal medailu. V roku 2021 ho doviedol k majstrovskému titulu, po bronze v roku 2022 si s ním v sezóne 2022/23 zopakoval finálovú účasť, v boji o titul jeho zverenci neuspeli proti HC Košice. Na klubovej úrovni pôsobil aj v Skalici, Nitre, Košiciach (titul 2014/2015) a Trenčíne. Trénerské skúsenosti má aj z práce v kluboch najvyššej českej súťaže. Vo Vítkoviciach bol na striedačke v rokoch 2012 až 2014. Neskôr viedol aj Karlove Vary. Pôsobil aj ako asistent pri slovenskej reprezentácii.