Organizácia World Boxing zrušila obmedzenia pre Bielorusov
Autor TASR
Lausanne 12. mája (TASR) - Organizácia World Boxing v utorok zrušila obmedzenia pre bieloruských boxerov, ktorí tak môžu súťažiť pod vlastnou vlajkou. Reštrikcie voči ruským športovcom však zostávajú v platnosti.
Športovci z Ruska a jeho spojenca Bieloruska mali po ruskej vojenskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 zákaz účasti na medzinárodných súťažiach, hoci niektorým umožnili štartovať ako neutrálnym. Riadiaci orgán boxu minulý mesiac rozhodol, že športovcom z Bieloruska aj Ruska umožní účasť na svojich súťažiach pod neutrálnou vlajkou. Po nedávnom odporúčaní Medzinárodného olympijského výboru (MOV) však zrušil obmedzenia týkajúce sa bieloruských boxerov.
„Zrušenie obmedzení voči Bielorusku nadobudlo okamžitú účinnosť a znamená, že Bielorusko sa teraz môže zúčastňovať bez obmedzení,“ uviedla organizácia World Boxing podľa agentúry AFP. V prípade Ruska sa však postup nemení: „Ruským delegáciám nebude umožnené zúčastňovať sa s národnými vlajkami, dresmi či hymnami a na to, aby mohli štartovať na súťažiach World Boxing, budú musieť prejsť podrobným preverovacím procesom.“ Viaceré federácie, napríklad džudistická či plavecká, v poslednom období zrušili svoje sankcie a umožnili športovcom z oboch krajín súťažiť pod ich vlajkami. Iné organizácie naďalej úplne vylučujú zo svojich súťaží obe krajiny.
