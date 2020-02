Organizačný výbor OH 2020 odložil prípravu dobrovoľníkov

Tokio 22. februára (TASR) - Organizačný výbor OH 2020 pre hrozbu koronavírusu odložil na sobotu plánovaný začiatok prípravy dobrovoľníkov pre hry v Tokiu.



"V rámci opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre zabránenie ďalšieho šírenia nového vírusu, sme sa rozhodli odložiť štart tréningovej fázy dobrovoľných pracovníkov," uviedol organizačný výbor OH vo vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra SID.



Počas OH sa tisíce dobrovoľníkov z celého sveta starajú o hladký priebeh hier, pracujú v rôznych oblastiach, ovládajú niekoľko svetových rečí, aby mohli pomôcť riešiť problémy návštevníkov olympiády. OV zdôraznil, že OH 2020 nie sú nijakým spôsobom ohrozené. "Spoločne s príslušnými organizáciami ďalej pracujeme na tom, aby sme usporiadali bezpečné hry. Nepredpokladáme zrušenie olympijských hier. Odloženie začiatku tréningov dobrovoľníkov na to nemá žiadny vplyv," dodal organizačný výbor.



Koronavírus zapríčinil smrť už vyše 2100 ľudí, prevažne v Číne. V dôsledku epidémie už museli zrušiť, prípadne presunúť v krajine viacero športových udalostí. Hoci drvivá väčšina smrteľných prípadov pochádza z Číny, v pozore sú aj ďalšie ázijské krajiny. V Japonsku evidujú približne 100 infikovaných osôb, ďalších 634 ľudí sa nachádzalo na veľkej výletnej lodi Diamond Princess, ktorá od začiatku februára kotví v prístave japonského mesta Jokohama a do stredy bola v karanténe.