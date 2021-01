Organizátor londýnskych hier pochybuje, že sa v Tokiu bude súťažiť

Londýn 20. januára (TASR) - Bývalý podpredseda organizačného výboru londýnskych OH 2012 Keith Mills vyjadril pochybnosť, že sa nadchádzajúce leto bude v Tokiu konať najväčší športový sviatok. Dôvodom je neustále pretrvávajúca pandémia koronavírusu.



"Keď sa pozerám na vývoj pandémie v Amerike, Afrike a Európe, nevyzerá to reálne. Ak by som bol dnes organizátorom, plánoval by som zrušenie podujatia. Som si istý, že aj oni to robia, no budú čakať do poslednej možnej chvíle. Bude to ťažké rozhodnutie," uviedol Mills pre BBC.



Iný Brit, prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe, je však presvedčený, že OH v Tokiu sa tento rok uskutočnia. "Hry sa konať budú, ale budú vyzerať inak. Vieme, že to bude výzva, ale nemyslím si, že príde k zrušeniu podujatia," povedal pre Sky News.