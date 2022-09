Organizátori 99. ročníka MMM cielia na rekord, favorit M SR je Sahajda

Vizitky favoritov 99. ročníka MMM:



muži:



Reuben Kiprop Kerio (Keňa, 1994), os. rekord: 2:07:00 h (Eindhoven, 2019)



Leonard Kipkoech Langat (Keňa, 1990), OR: 2:06:59 (Viedeň, 2022)



Daniel Kipchumba (Keňa, 1997), OR: 2:08:55 (Kodaň, 2022)



Abert Kipkosgei Kangogo (Keňa, 1987), OR: 2:07:48 (Valencia, 2019)



Yohans Mekasha Tadesse (Etiópia, 1998), OR: 2:10:43 (Kodaň, 2022)



ženy:



Ayantu Kumela Tadesseová (Etiópia, 1996), OR: 2:24:35 (Košice, 2021)



Ebsite Tilahun Asresová (Etiópia, 2001), OR: 2:29:52 (Madrid, 2022)



Emily Chepkemoi Arusiová (Keňa, 1999), OR: 2:30:52 (Eldoret, 2022)



Tadelech Bekele Nediová (Etiópia, 1992), OR: 2:30:04 (Barcelona, 2022)

Košice 19. septembra (TASR) - Organizátori 99. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (2. októbra) skladajú štartové pole favoritov s cieľom atakovať rekordný čas 2:07:01 hod. Podľa riaditeľa pretekov Branislava Koniara bude na štarte silná konkurencia afrických vytrvalcov s výbornými osobnými rekordmi. Súboj o slovenského majstra by mal byť jasnou záležitosťou Košičana Tibora Sahajdu, ktorý chce na "srdcovej" trati potvrdiť pozíciu slovenskej jednotky.Traťový rekord, o ktorý sa postaral Keňan Lawrence Kimwetich Kimayio, oslávi 10. výročie, no organizátori netaja, že by ho radi prekonali práve na 99. ročníku.poznamenal Koniar. Neďaleko rekordného zápisu bol na vlaňajšom ročníku víťazný Keňan Reuben Kerio, ktorý za ním zaostal o 17 sekúnd.Zatiaľ čo absolútny, resp. mužský rekord má už takmer 10 rokov, ženský je čerstvý. V roku 2021 ho vytvorila Ayuntu Kumela Tadesseová z Etiópie, ktorá časom 2:24:35 posunula rekordné ženské maximum z roku 2019 o 1:26 min.Najväčším favoritom na titul pre najlepšieho Slováka je Tibor Sahajda, ktorý sa na MMM dlhodobo umiestňuje za elitnými africkými vytrvalcami. Vlani dosiahol čas 2:22:02, čo bolo o takmer sedem minút viac než je jeho osobný rekord (2:15:25) z MMM 2019.poznamenal Koniar.Sahajdu ešte do MMM čaká slovenský šampionát v behu na 10 km, po ktorom sa už bude koncentrovať na košický maratón.uviedol Sahajda.Podľa Koniara je v poli slovenských vytrvalkýň menej prehľadná situácia a otvorenejší boj o domácu jednotku:Organizátori pripravili viacero noviniek, ktoré postupne predstavia. Jednou z nich je skorší termín zapálenia maratónskeho ohňa, ktorý sa rozhorí už v piatok 30. septembra. Rovnako skorší termín než v predošlých ročníkoch má aj minimaratón, ktorého štart je na programe v sobotu 1. októbra od 16.00 h. Registrácia na 99. ročník MMM je už pozastavená a celkový počet účastníkov sa ustálil pod 10-tisíc. Na trati by sa malo objaviť o približne 30-percent viac bežcov než v roku 2021, no rekordný zápis z roku 2019 zostane nateraz neprekonaný. V hlavnej maratónskej kategórii sa očakáva približne 1700 bežcov.Dlhodobou súčasťou MMM je aj niekoľko tradičných programov. Patrí k nim aj "Po stopách maratónskych legiend," ktorého tohtoročnou tvárou bude Ukrajinka Olena Burkovská, ktorá v Košiciach zvíťazila v roku 2009. V súčasnosti patrí k tisíckam utečencov z Ukrajiny a v neľahkom období si nájde čas aj na symbolickú účasť na košickom maratóne.Organizátori MMM už myslia aj na dve veľké jubileá tohto podujatia. V roku 2023 sa uskutoční 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru a v ďalšom roku, 2024, uplynie presne 100 rokov od založenia MMM. V tejto súvislosti bol jedným z dlhodobých zámerov vytvoriť audiovizuálne dielo, ktorého sa ujal režisér Peter Kerekes:priblížil Kerekes projekt, ktorý by mal mať premiéru v októbri 2024.