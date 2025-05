Organizátori futbalových ME21 hlásia pripravenosť na štadiónoch

Na snímke víťazný pohár futbalových Majstrovstiev Európy do 21 rokov počas tlačovej konferencie pred júnovými Majstrovstvám Európy futbalistov do 21 rokov v Bratislave v stredu 28. mája 2025. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 28. mája (TASR) - Prípravy na futbalové majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov na Slovensku (11. - 28. júna) vstúpili do svojej záverečnej fázy. Organizačný tím informoval o pripravenosti ôsmich štadiónov a veľkom záujme o jednotlivé zápasy na záverečnom turnaji.Najlepší hráči Európy sa počas júna predstavia v Bratislave, Trnave, Nitre, Dunajskej Strede, Žiline, Trenčíne, Košiciach a Prešove. Ako informoval riaditeľ marketingu šampionátu Lukáš Donoval, do predaja boli uvoľnené posledné dostupné kapacity na jednotlivé zápasy. Momentálne je predaných približne 235-tisíc vstupeniek, očakáva sa viac ako 80-percentná obsadenosť štadiónov počas ME do 21 rokov.vyjadril sa pre TASR Donoval o záujme fanúšikov na zápasy a organizačnej stránke. Zároveň dodal, že na každom zápase čaká fanúšikov tzv. sprievodná zóna a jej program sa bude odvíjať od mesta, v ktorom sa odohrajú turnajové zápasy.Organizačný tím hlási pripravenosť aj z pohľadu celkovej infraštruktúry jednotlivých dejísk a báz 16 účastníkov šampionátuprezradil detaily z pripravenosti ME do 21 rokov manažér infraštruktúry štadiónov Marek Majerčák.Šampionát so 16-timi účastníkmi bude vôbec prvýkrát hostiť samostatne jedna krajina. Otváracie stretnutie je na programe 11. júna o 18.00 h, Slovensko nastúpi na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave proti Španielsku.