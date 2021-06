Organizátori grandslamov chcú po kauze Osaková riešiť situáciu

Paríž 1. júna (TASR) - Organizátori štyroch grandslamových tenisových turnajov sa v utorok zaviazali, že "zmysluplne vylepšia" podujatia, aby zabránili opakovaniu problémov Japonky Naomi Osakovej z Roland Garros.



Nasadenej dvojke hrozilo vylúčenie z turnaja pre bojkot médíí. Osaková sa v nedeľu po postupe do 2. kola dvojhry odmietla zúčastniť na pozápasovej tlačovej konferencii, za čo si od organizátorov vyslúžila pokutu 15.000 USD. Napokon sa sama rozhodla z podujatia odstúpiť.



Štvornásobná grandslamová šampiónka už pred začiatkom turnaja avizovala, že nebude komunikovať s médiami. Podľa jej slov novinári totiž neberú ohľad na mentálne zdravie športovcov.



"Máme v úmysle spolupracovať s hráčmi, médiami a širokou tenisovou verejnosťou, aby sme dosiahli zmysluplné vylepšenia. Opakované porušenia znameajú prísnejšie sankcie. Vieme sa vžiť do tlaku, ktorý hráči cítia," citovala agentúra AFP spoločné vyhlásenie organizátorov US Open, Australian Open, Wimbledonu a Roland Garros.