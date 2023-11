Organizátori koncom novembra uvoľnia 400.000 vstupeniek na OH a PH

Paríž 22. novembra (TASR) - Parížski organizátori koncom novembra uvoľnia do predaja ďalších 400.000 vstupeniek na budúcoročné olympijské a paralympijské hry.



Predaj odštartuje 30. novembra o 10.00 h na oficiálnej stránke hier, pričom budú dostupné vstupenky vo všetkých cenových kategóriách na všetky športy okrem surfingu. Väčšina je na olympijské súťaže a organizátori oznámili, že sa budú dať kúpiť aj vstupenky na otvárací a záverečný ceremoniál.



Parížsky organizačný výbor v stredu uviedol, že sa predalo už 7,2 z desiatich miliónov vstupeniek na OH. O počtoch pre paralympiádu neinformovali, no celkovo chcú predať 2,8 milióna kusov.



Olympiáda potrvá od 26. júla do 11. augusta, paralympiáda od 28. augusta do 8. septembra. Informovala AP.