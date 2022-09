Organizátori Medzinárodného maratónu mieru hlásia vypredané

Bratislava 13. septembra (TASR) - Tri týždne pred štartom najstaršieho maratónu v Európe hlásia košickí organizátori vypredané. Na Medzinárodný maratón mieru (MMM), ktorý sa uskutoční 2. októbra, sa registrovalo dokopy 9067 účastníkov vo všetkých kategóriách z 59 krajín. Organizátori si pripravili pre športovcov aj ďalších návštevníkov viacero noviniek.



Po covidovom roku 2020, keď bolo pole bežcov absolútne okresané, a po vlaňajšom ročníku je medziročný nárast účastníkov približne 30%. Na maratón sa prihlásil dokopy 1686 bežcov, vyše štyritisíc ich pobeží polmaratón, do štafety sa prihlásilo 1160 pretekárov, na Family run minimaratón je registrovaných takmer 2000 detí a ďalších približne 250 sa predstaví na inline korčuliach a handbikeoch. "Vlani o takomto čase sme vyslovili túžbu znova sa slobodne rozbehnúť, samozrejme v kontexte obmedzení spôsobených pandémiou. Tento rok už môžeme hovoriť s nádejou o väčších ambíciách. Vlaňajšok napokon dopadol nad očakávanie a bol takým odrazovým mostíkom, aby sme čím skôr zabudli na útrapy. Tie v inej podobe sprevádzajú aj dnešné dni. Svet i Slovensko sa vyrovnávajú s inými problémami. No športovci napriek tomu s veľkým záujmom využili možnosť vrátiť sa do Košíc a dnes môžeme s radosťou konštatovať, že v pondelok mohli zahlásiť, že maratón je vypredaný," povedal na utorkovej tlačovej konferencii riaditeľ podujatia Branislav Koniar.



Na podujatí sa bude opäť bojovať o celkové víťazstvo i o slovenské tituly. Medzinárodný maratón mieru bol na základe splnených kritérií pre rok 2022 zaradený do kalendára World Athletics v kategórii Elite Label Race. To súčasne znamená, že vyšší ranking bol prisúdený len tzv. platinovým maratónom, a také sú v tomto roku v Európe iba štyri – v Berlíne, Londýne, Amsterdame a Valencii. Toto prestížne postavenie prináša Košiciam i viacero záväzkov z pohľadu celkovej organizácie pretekov, no tiež vo vzťahu k podmienkam a kritériám voči elitným atlétom. "Mená favoritov postupne pribúdajú, doťahujeme posledné detaily a sme radi, že dnes medzi prvými môžeme potvrdiť štart oboch obhajcov prvenstva. V prípade Reubena Keria pôjde dokonca už o jeho štvrté vystúpenie v Košiciach. Dve z troch predchádzajúcich premenil na víťazstvá, v roku 2018 tu skončil na 4. mieste. Tento bežec potvrdzuje veľmi stabilnú výkonnosť a v prípade ďalšieho triumfu by sa dotiahol na legendárneho Pavla Kantorka, ktorému patria v Košiciach celkovo tri prvenstvá. A aj Ayantu Kumelová nám svojím rozhodnutím vrátiť sa do Košíc urobila radosť. Obhajkyňa titulu medzi ženami si vlani v Košiciach popri novom traťovom rekorde utvorila i svoje osobné maximum," uviedol Koniar. Na MMM by sa malo predstaviť až šesť ďalších bežcov s výkonmi kvalitnejšími, ako sú platné traťové rekordy. Ich mená predstavia organizátori na ďalších tlačových konferenciách. V Košiciach sa bude rozhodovať aj o domácich majstrovských tituloch. Medzi mužmi sú favoritmi Tibor Sahajda a Ukrajinec Taras Ivaniuta, ktorý preteká ako individuálny člen Slovenského atletického zväzu: "Ďakujem za pozvánku a možnosť sa zúčastniť na maratóne v Košiciach. Som pripravený a chcem bežať čo najrýchlejšie. No teraz neviem povedať, na aký čas by to mohlo stačiť."



Organizátori očakávajú okrem približne 9000 účastníkov v uliciach mesta aj do 80.000 divákov v prípade priaznivého počasia a pripravili si pre nich bohatý sprievodný program. Popri rastúcom Expe MMM to bude i NN Hudobný maratón, ktorý prinesie na trať ešte viac pódií s hudbou než tomu bolo doteraz. Organizátori sa však zamerali i na viaceré technické inovácie a zmeny tak, aby si ich otestovali pred blížiacimi sa storočnými jubileami v rokoch 2023 a 2024. Výrazne sa stavebne i dizajnovo zmení samotný priestor štartu a cieľa, pribudne nová warm-up zóna i viac meraných medzičasov na trati, aby diváci, novinári i samotní užívatelia mobilnej aplikácie MMM mali k dispozícii viac online dát z priebehu pretekov. Nové budú i ocenenia pre najlepších bežcov. Tí sú, okrem finančných odmien, poctení i pamätnými trofejami, ktorých podoba sa od roku 2022 mení.



Organizátori sa okrem tohtoročného maratónu pomaly pripravujú aj na nadchádzajúce dva, ktoré budú oslavou storočnice podujatia. V roku 2023 sa podľa oficiálneho číslovania uskutoční 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru a v roku 2024 uplynie presne 100 rokov od jeho založenia. "Kontinuita maratónu v Košiciach je skutočne unikátna a nebola našťastie narušená ani ešte stále rezonujúcou pandémiou posledných rokov. Dôsledne sme tiež zmapovali celé obdobie pred a počas druhej svetovej vojny, a tak môžeme naše číslovanie ročníkov považovať, a to aj vzhľadom na mnohé precedensy spojené s maratónom v Bostone či v ďalších svetových mestách, za plne legitímne. Chceme preto pripraviť dva skvelé po sebe nasledujúce ročníky, i keď sa netajíme, že viac aktivít a udalostí s globálnym presahom pripravujeme na rok 2024, teda na sté výročie založenia maratónu v našom meste. Toto rozhodnutie je podporené i ďalším globálnym míľnikom. Olympijské hry sa v roku 2024 uskutočnia v Paríži, rovnako ako pred 100 rokmi, keď ich navštívili Košičania na čele s Vojtechom Braun Bukovským a domov sa vrátili s nutkavou inšpiráciou vydať sa i vo svojom meste na dlhú maratónsku púť," dodal Koniar.



Podporu najstaršiemu maratónu v Európe prisľúbil aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel: "Takýchto podujatí nemá Slovensko veľa, bez ľudí, ktorí sa až s fanatizmom snažia o to, aby šport na Slovensku stále napredoval, boli by sme v ďaleko ťažšej situácii. Preto patrí obrovská vďaka organizátorom. Veľmi obdivujem každého športovca, ktorí sa postaví na štart, lebo pre mňa je to zatiaľ méta, ku ktorej som sa nedostal. Držím palce aj do ďalších ročníkov a môžem prisľúbiť, že SOŠV sa bude snažiť pomáhať všetkým, ktorí sa na takúto cestu podujali, a aby sa zlepšovali podmienky, ktoré majú. Pretože toto je najlepšia forma, akou sa vie ukázať Slovensko aj v zahraničí."