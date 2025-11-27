< sekcia Šport
Organizátori MS 2026 predali takmer dva milióny vstupeniek
Najviac lístkov si kúpili domáci priaznivci a fanúšikovia z Anglicka, Nemecka, Brazílie, Kolumbie a Španielska.
Autor TASR
New York 27. novembra (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) predala takmer dva milióny vstupeniek na budúcoročné majstrovstvá sveta v USA, Mexiku a Kanade.
Najviac lístkov si kúpili domáci priaznivci a fanúšikovia z Anglicka, Nemecka, Brazílie, Kolumbie a Španielska. Presné dátumy prvých zápasov budú známe po žrebe (5. decembra), po ktorom bude nasledovať ďalšie kolo predaja vstupeniek (11.12.).
„So 42 už kvalifikovanými tímami sme svedkami veľkého globálneho záujmu a onedlho sa dozvieme termíny a dejiská väčšiny zápasov,“ povedal prevádzkový riaditeľ turnaja Heimo Schirgi. Šancu štartovať na MS majú aj Slováci, ktorých čaká v marci baráž proti Kosovu a v prípade výhry sa stretnú s úspešnejším zo zápasu medzi Tureckom a Rumunskom ktorého víťaz si zaistí miestenku.
Najviac lístkov si kúpili domáci priaznivci a fanúšikovia z Anglicka, Nemecka, Brazílie, Kolumbie a Španielska. Presné dátumy prvých zápasov budú známe po žrebe (5. decembra), po ktorom bude nasledovať ďalšie kolo predaja vstupeniek (11.12.).
„So 42 už kvalifikovanými tímami sme svedkami veľkého globálneho záujmu a onedlho sa dozvieme termíny a dejiská väčšiny zápasov,“ povedal prevádzkový riaditeľ turnaja Heimo Schirgi. Šancu štartovať na MS majú aj Slováci, ktorých čaká v marci baráž proti Kosovu a v prípade výhry sa stretnú s úspešnejším zo zápasu medzi Tureckom a Rumunskom ktorého víťaz si zaistí miestenku.