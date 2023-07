Organizátori na deň vylúčili motorkára, ktorý zablokoval Pogačara

Morzine 15. júla (TASR) - Organizátori cyklistickej Tour de France na deň vylúčili motorkára i fotografa, ktorí zablokovali Slovinca Tadeja Pogačara v sobotnej 14. etape.



Jazdec stajne SAE Team Emirates zostal na záverečnom kopci trasy sám so svojím najväčším rivalom a obhajcom Jonasom Vingegaardom. Slovinec na neho pred etapou strácal deväť sekúnd a v stúpaní sa dvakrát pokúsil odtrhnúť. V dlhom 11,6 km kopci so sklonom 8,5 percenta nastúpil Pogačar štyri kilometre pred vrcholom. Na svojho rivala si vypracoval šesťsekundový náskok, ale Dán sa nezlomil a onedlho išli obaja bok po boku. Pogačar vyskúšal aj druhý útok, no ten okamžite zastavila sprievodná motorka, ktorá bola príliš blízko a cez množstvo divákov na ceste nestačila včas odísť.



Vingegaard potom vyrazil tesne pred vrcholom a prišiel si pre osem bonusových sekúnd, Pogačar si ich pripísal päť. Líder SAE bol v cieli druhý za víťazným Carlosom Rodriguezom (Ineos), Vingegaard tretí, a po sobote tak stráca v celkovom poradí desať sekúnd. Pretekárska jury po etape motorkára i fotografa, ktorého viezol, vylúčila z nedeľnej 15. etapy. Informovala o tom agentúra AFP.



"Ak by som to mal hodnotiť objektívne, tak to bol dobrý, pozitívny deň a do ďalších môžeme ísť so sebavedomím. Čo sa týka tej motorky, nemohla sa pohnúť. Je to ako to je," povedal k incidentu Pogačar. Vingegaard uviedol, že motorky boli veľmi blízko, no "hovoriť o tom, čo mohlo byť, je zbytočné".



Vedenie tímu SAE bolo z jazdy motorkára roztrpčené. "Sú okolnosti, ktoré sa nedajú ovplyvniť, ale pravidlá UCI hovoria, že vozidlá majú byť 25 metrov pred pretekármi. To, že boli dva metre pred nimi je neakceptovateľné. To je však cyklistika a zajtra budeme pokračovať s rovnakým ambíciami," povedal pre Cycling Weekly manažér tímu Joxean Fernández Matxín.