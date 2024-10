Organizátori odložili tohtoročnú sériu Winter Hockey Games v Prahe

Praha 21. októbra (TASR) - Organizátori série hokejových zápasov pod pražským holým nebom s názvom Winter Hockey Games sa rozhodli podujatie odložiť. Dôvodom bol nedostatočný záujem zo strany divákov. O náhradnom termíne konania sa má rozhodnúť v dohľadnom čase. Na podujatí sa mali predstaviť aj dva kluby zo slovenskej Tipos extraligy - Slovan Bratislava a HC Košice.



Príčinu v nedostatočnom počte predaných vstupeniek vidia hostitelia v neskoro spustenej marketingovej kampani. Rolu v tom podľa nich zohralo aj to, že Česká republika v roku 2024 organizovala niekoľko významných športových podujatí, s čím súvisí ekonomická vyčerpanosť spoločnosti.



"Čelili sme veľmi dôležitému rozhodnutiu, či ísť do rizika finančnej straty alebo pri usporiadaní výrazne znížiť náklady. To sme však nechceli, pretože chceme fanúšikom prinášať zážitky na maximálnej úrovni," uviedla členka organizačného výboru Andrea Barsóny pre portál idnes.cz. Spoločnosť Ticketportal cez víkend pozastavila predaj vstupeniek na svojich webových stránkach.



Usporiadatelia plánovali na Letenskej pláni odohrať sedem zápasov za štyri dni (5. až 8. decembra) vrátane extraligových konfrontácii Sparty Praha s Kometou Brno a Plzne s Českými Budějovicami. Slavia mala odohrať zápas so Vsetínom. Na Letnej sa mali predstaviť aj Slovan Bratislava, HC Košice a dva nemecké tímy z Mníchova a Wolfsburgu. Jedným z hlavných lákadiel predstavovala exhibícia medzi bývalými českými reprezentantami a legendami svetového hokeja. Na podujatí sa mali zúčastniť aj univerzitné výbery Česka a Slovenska. Usporiadateľská agentúra chcela na Letnej postaviť areál s kapacitou 16.800 divákov.