Organizátori OH 20224 v utorok spustia odpočet 500 dní do OH v Paríži

Bratislava 13. marca (TASR) - V utorok 14. marca sa spustí odpočet 500 dní do olympijských hier v Paríži. Metropola Francúzska privíta športový sviatok od 26. júla do 11. augusta 2024 a stane sa len druhým mestom v histórii, ktoré zorganizuje letnú verziu podujatia tretíkrát (1900, 1924). Doteraz mal túto výsadu iba Londýn (1908, 1948, 2012).



Slávnostné otvorenie bude veľkolepé, približne 500-tisíc ľudí okolo rieky Seina ho bude sledovať zdarma. Protokolárna časť na Trocadére neďaleko Eiffelovej veže bude už pre platiacich návštevníkov, informoval portál olympic.sk.



Slovensko má zatiaľ tri miestenky v streľbe - v skeete a trape žien a vo vzduchovej puške 60 mužov. Kvalifikačné procesy sa naplno rozbehnú v najbližších dňoch a týždňoch. Na OH 2024 by Slovensko mohlo reprezentovať okolo 40 športovcov. Už dnes je prakticky isté, že opäť budú chýbať kolektívne športy.



Hlavná časť hier sa uskutoční v metropole Francúzska, kde budú niektoré športoviská rozmiestnené pri ikonických pamiatkach ako napríklad plážový volejbal pod Eiffelovkou či moderný päťboj a jazdci na koni vo Versailles. Hry budú hostiť aj ďalšie francúzske mestá, strelci budú súťažiť v Národnom streleckom centre Chateauroux, jachtári v Marseille, futbalisti na viacerých francúzskych štadiónoch, hádzanári aj v Lille. A najvzdialenejšou destináciou budú Tahiti, kde sa stretnú surferi.



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) upravil počet účastníkov OH na 10.500, vďaka čomu sa zníži aj počet členov sprievodu. Medaily sa budú rozdávať v 32 športoch v 329 disciplínach. V programe je aj 22 miešaných súťaží a v 28 športoch je rovné zastúpenie mužov a žien.



Ako informuje olympic.sk, organizátori tvrdia, že plánujú, aby sa hry stali prvým športovým podujatím na svete, ktoré bude "pozitívne z hľadiska klímy". Zároveň chcú využívať aj obnoviteľné zdroje a využiť čo najviac už stojacich športovísk a infraštruktúry. "Chceme ukázať, že tieto hry môžeme uskutočniť s polovičnými emisiami," povedala Georgina Grenonová, riaditeľka OV Paríž 2024 pre environmentálnu excelentnosť. Environmentálna kompenzácia zahŕňa financovanie výsadby stromov na pohlcovanie oxidu uhličitého a projekty na ochranu a obnovu lesov a oceánov.



Najväčšou otázkou pred hrami je momentálne účasť športovcov z Ruska a Bieloruska, ktorých krajiny sú iniciátormi vojnového konfliktu na Ukrajine. Medzinárodný olympijský výbor sa usiluje nájsť cestu, aby mohli v Paríži štartovať pod neutrálnou vlajkou, ak v súlade s Olympijskou chartou nepodporujú konflikt. Ukrajina pohrozila bojkotom, teraz sa snaží diplomatickou cestou za výrazného angažovania sa politických predstaviteľov európskych krajín vrátane slovenských dosiahnuť stav, aby športovci z Ruska a Bieloruska nemohli štartovať na OH 2024.



Ďalšími veľkými otázkami sú aj bezpečnosť počas otváracieho ceremoniálu a to, či pod náporom cestujúcich neskolabuje parížsky dopravný systém, ktorý v posledných mesiacoch viackrát ochromili rôzne štrajky. Jubileum 500 dní do Paríža 2024 si organizátori pripomenú aj spustením ďalšej fázy predaja vstupeniek, ten však čelí veľkej kritike. Podľa posledného prieskumu si približne štyria z piatich Francúzov myslia, že vstupenky sú príliš drahé. Podľa prieskumu spoločnosti Odoxa pre mediálnu skupinu RTL a športovú stávkovú organizáciu Winamax celkovo 82 percent respondentov uviedlo, že vstupenky nie sú dostupné z hľadiska ceny. Takmer rovnaký podiel ľudí (79 percent) považuje proces predaja lístkov za "komplikovaný".



Rozpočet organizačného výboru, z ktorého 96 percent pochádza zo súkromných zdrojov, sa vlani zvýšil o 10 percent na 4,4 miliardy eur. Ďalších 4,4 miliardy eur išlo pre Solideo, orgán poverený výstavbou a rekonštrukciou športových zariadení, celkový rozpočet tak dosiahne 8,8 miliardy eur. Informácie priniesol portál olympic.sk.