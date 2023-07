Organizátori OH 2024 predstavili pochodeň z recyklovateľnej ocele

Paríž 25. júla (TASR) - Organizátori budúcoročných OH v Paríži v utorok predstavili návrh pochodne, ktorá bude niesť olympijský oheň. Navrhol ju francúzsky dizajnér Mathieu Lehanneur a je v tvare strieborného valca z recyklovateľnej ocele.



Predstavenie pochodne sa uskutočnilo v rámci týždňa aktivít, ktoré pripomínajú rok odpočítavania do otvorenia hier 26. júla. Organizátori uviedli, že 2000 pochodní, čo je päťkrát menej ako pri predchádzajúcich OH, sa vyrába z recyklovateľnej ocele. Každá váži 1,5 kilogramu a je vysoká 70 centimetrov. Vyrába sa v obmedzenom počte s ohľadom na zníženie uhlíkovej stopy. Paríž používa rovnaký dizajn pochodne pre olympijské aj paralympijské hry.



Po zapálení v starovekej Olympii v Grécku plameň loďou prepravia do mesta Marseille. Odtiaľ sa 8. mája budúceho roka začne štafeta s pochodňou, ktorú postupne ponesie 10.000 nosičov, posledný z nich zapáli kotol na otváracom ceremoniáli.