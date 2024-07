Organizátori OH 2028 oznámili ďalšie športoviská, golf bude v Riviere

Los Angeles 12. júla (TASR) - Organizačný výbor OH 2028 v Los Angeles v piatok zverejnil viac než tucet nových športovísk v LA a susedných mestách Carson a Long Beach, kde sa budú konať olympijské zápolenia.



Golfový turnaj sa odohrá v slávnom Riviera Country Clube, súťaže vo veslovaní a rýchlostnej kanoistike sa budú konať v Long Beach. Tenisové zápasy sa odohrajú v Dignity Health Sports Park, sedmičkové ragby, pozemný hokej a dráhovú cyklistiku bude taktiež hostiť Carson.



V kongresovom centre LA sa uskutočnia zápolenia v šerme, džude, stolnom tenise, taekwonde a zápasení. V "meste anjelov" sa bude konať aj bedminton a vzpieranie. Na športoviskách v Long Beach sa bude súťažiť aj v hádzanej, plávaní a triatlone.



"Olympijské a paralympijské hry 2028 budú odrážať všetko, čo oblasť LA môže ponúknuť. Vďaka týmto športoviskám môžeme preniesť hry do mnohých našich rozmanitých komunít. Dejiská v týchto mestách sú na svetovej úrovni a poskytujú ideálne podmienky pre športovcov a fanúšikov. My sa tešíme, že ich v roku 2028 privítame," uviedla podľa agentúry Reuters členka organizačného výboru Janet Evansová.



Organizátori oznámia v nasledujúcich mesiacoch ďalšie športoviská, ktoré budú hostiť napríklad flag futbal a kriket, ktoré sa po prvý raz predstavia na hrách v roku 2028.