Organizátori OH2032 zmenili plány pre hlavné dejisko hier v Brisbane

Brisbane 18. marca (TASR) - Organizátori OH 2032 v Brisbane zrušili plány na postavenie nového štadióna, ktorý mal byť hlavným dejiskom olympiády. Namiesto toho sa rozhodli modernizovať ragbyový štadión Suncorp nachádzajúci sa v blízkosti centra mesta.



Premiér Queenslandu Steven Miles i viceprezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) John Coates sa postavili za zrušenie pôvodného plánu zbúrať a nanovo postaviť kriketový štadión Gabba, keďže cena projektu stúpla od pôvodného odhadu na trojnásobok. Nápad sa nepáčil ani prezidentovi Austrálskeho olympijského výboru Ianovi Chestermanovi.



S návrhom, aby sa organizátori olympiády zamerali na Suncorp, prišiel Coates. Milesova vláda sa ho rozhodla prijať a okrem Suncorpu chce modernizovať aj Queensland Sport and Athletics Center, kde by sa mali konať súťaže v atletike. Spoločnosť Australian Broadcasting Corp uviedla, že celkové náklady na rekonštrukciu týchto dvoch štadiónov majú byť vo výške jednej miliardy austrálskych dolárov. Projekt Gabba mal stáť 2,7 miliardy, pripomína agentúra AP.