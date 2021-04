Organizátori opäť uistili, že OH 2020 sa uskutočnia

Tokio 16. apríla (TASR) - Organizátori olympiády v Tokiu opäť uistili športovcov i verejnosť, že hry sa v lete uskutočnia a vylúčili ich zrušenie či ďalší odklad. Urobili tak po prudkom náraste pozitívnych testov na koronavírus v krajine.



"Existuje veľa obáv, ale ako organizačný výbor Tokia 2020 neuvažujeme o zrušení hier," uviedla v piatok prezidentka organizačného výboru OH 2020 Seiko Hašimotová.



Vo štvrtok pritom niektorí japonskí politici vyjadrili pochybnosti o zmysle konania hier v Tokiu počas pandémie. Generálny sekretár vládnej strany LDP Tošihiro Nikai dokonca naznačil, že v prípade, že bude ďalej rásť počet nakazených, mali by sa zrušiť. Premiér Jošihide Suga však na jeho slová reagoval vyhlásením, že pozícia vlády smerom k olympiáde sa nezmenila a chce "urobiť všetko pre usporiadanie bezpečných hier".



Tie sa mali konať vlani v lete, no pandémia koronavírusu prinútila v marci Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a miestnych organizátorov, aby olympiádu odložili. Otvárací ceremoniál je naplánovaný na 23. júla.



Nedávny prieskum verejnej mienky však ukázal, že až 72 percent obyvateľov Japonska je za zrušenie alebo posunutie olympiády. Informovala agentúra dpa.