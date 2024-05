Organizátori Roland Garros zrušili rozlúčkový ceremoniál pre Nadala

Paríž 26. mája (TASR) - Organizátori grandslamového turnaja Roland Garros v nedeľu zrušili pripravovaný rozlúčkový ceremoniál pre Rafaela Nadala. Urobili tak deň po tom, ako španielsky tenista uviedol, že tohtoročný parížsky Grand Slam nemusí byť na sto percent jeho posledný.



Tridsaťsedemročný Nadal vynechal pre zranenie bedrového kĺbu prakticky celú minulú sezónu, od januára sa predstavil len na štyroch turnajoch a pomaly sa začína špekulovať o konci jeho kariéry. Organizátori turnaja tak pre rekordného štrnásťnásobného šampióna chystali rozlúčku, no po Nadalovom sobotnom vyhlásení sa plány zmenili.



Riaditeľka turnaja Amelie Mauresmová uviedla, že všetko závisí od Nadalovho rozhodnutia. "Ako si viete predstaviť, niečo sme pre neho plánovali. Včera však povedal, vlastne nám to povedal už predvčerom, že nevie, či to bude jeho posledné Roland Garros. Chce si nechať otvorené dvere, ak by sa na budúci rok vrátil ako hráč. Samozrejme ho teda do ničoho nebudeme tlačiť. Je len na ňom, aby sa rozhodol, kedy chce mať patričný ceremoniál," citovala Mauresmovú agentúra DPA.



Nadala čaká v úvodnom kole turnaja štvrtý nasadený Nemec Alexander Zverev. Duel je na programe v pondelok o 15.00 h.