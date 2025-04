Organizátori si prvý deň uctia Nadala. Mauresmová: Teší sa na to

Paríž 17. apríla (TASR) - Organizátori grandslamového turnaja Roland Garros si tento rok oficiálne uctia Rafaela Nadala. Pre bývalého španielskeho tenistu naplánovali v úvodný deň podujatia (25. mája) slávnostný ceremoniál.



Pôvodne sa mali oslavy konať už vlani, no neskôr ich zrušili, pretože rekordný 14-násobný šampión podujatia vyhlásil, že možno nebude v Paríži štartovať naposledy. Napokon v novembri ukončil hráčsku kariéru po účinkovaní vo štvrťfinále finálového turnaja Davisovho pohára. „Chceli sme mu vzdať hold minulý rok, ale vtedy to odmietol. Nebol si istý, či to bude jeho posledné Roland Garros. Teraz, keď ukončil kariéru, sa na to teší,“ uviedla riaditeľka turnaja Amelie Mauresmová.



Celkom 22-násobnému grandslamovému šampiónovi už v areáli postavili sochu. „V histórii Roland Garros zanechal 'Rafa' stopu v mnohých smeroch, preto sa na jeho počesť uskutoční slávnostný ceremoniál. Chceme, aby bola táto pocta špeciálna, výnimočná a aby to bolo prekvapenie pre každého,“ pokračovala Mauresmová podľa AP.



Vo svojom poslednom vystúpení na turnaji skončil Nadal už v 1. kole, v ktorom ho vyradil neskorší finalista Alexander Zverev z Nemecka. Pre Španiela to bola iba štvrtá prehra na jeho obľúbenom grandslame, na ktorom zaznamenal celkom 112 víťazstiev. „Rafael Nadal a Roland Garros sú neoddeliteľní. Máme spolu silnú históriu. Amelie a ja sme ho nedávno navštívili, pretože sme preňho chceli urobiť niečo dôležité. Stále sme boli trochu frustrovaní z minulého roka,“ pripustil prezident Francúzskej tenisovej federácie Gilles Moretton.