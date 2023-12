Organizátori SP v Jasnej dostanú príspevok na úrovni 20% rozpočtu

Bratislava 14. decembra (TASR) - Preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v Jasnej nie sú z hľadiska finančného krytia ohrozené. Fond na podporu športu poskytne organizátorom príspevok 765.000 eur. Dohodu vo štvrtok potvrdili štátny tajomník pre šport ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Krišanda, riaditeľ kancelárie Fondu na podporu športu Radoslav Jenčuš a prezident Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) Martin Paško.



Petra Vlhová bude súperiť na slovenských svahoch v najprestížnejšom lyžiarskom seriáli 20.-21. januára. Preteky SP budú prvým podujatím na Slovensku, ktoré bude financované prostredníctvom Fondu na podporu športu. "Musíme v tomto smere hľadať metodický prístup. Zvolili sme, že fond bude poskytovať maximálne 20% rozpočtu podujatia. Inšpirovali sme sa aj v zahraničí. Ak by sme v budúcnosti prišli na to, že treba prístup zmeniť, tak to urobíme. O sume 765. 000 eur sme intenzívne komunikovali počas uplynulých dvoch-troch týždňov a je s týmto prístupom maximom, ktoré môžeme poskytnúť," vyhlásil na štvrtkovom brífingu Jenčuš.



Zväz slovenského lyžovania ako organizátor podujatia žiadal 900.000 eur, no aj s poskytnutým príspevkom je spokojný. "Chcel by som povedať jedno veľké ďakujem. Tieto prostriedky umožnia zorganizovať preteky podľa požiadaviek Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS). Máme prísľub od partnerov, že sa nám podarí dofinancovať zostávajúcu sumu. Organizácia takéhoto podujatia je náročná. Ak však vytvoríme zisk, podľa dohody peniaze do fondu vrátime a budú k dispozícii pre iné športové podujatia," vyjadril spokojnosť Paško.



Vláda Slovenskej republiky sa chystá od januára vytvoriť nové ministerstvo športu a Krišanda dúfa, že v budúcnosti organizátori významných športových podujatí nenarazia na komplikácie pri žiadosti o príspevky. "Budúce ministerstvo má prioritne podporovať šport a dnešnou správou je, že v prípade lyžiarskeho SP sa to podarilo. Poskytnutá suma je kompromisný výsledok. Hľadali sme jasné a čitateľné kritériá pre podporu tohto podujatia. Do budúcnosti sa veci zadefinujú tak, aby boli jasné, koľko si budú môcť organizátori športových podujatí zažiadať. Túto agendu bude mať na novom ministerstve na starosti oddelenie organizácie významných športových podujatí a budovania infraštruktúry," informoval štátny tajomník pre šport.