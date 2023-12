Organizátori Superligy predstavili nový návrh súťaže

Berlín 21. decembra (TASR) - Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) rozhodol o nezákonnom postupe Európskej futbalovej únie (UEFA) v otázke trestov pre kluby, ktoré sa zúčastnia v Superlige. Športová agentúra A22, ktorá chce toto podujatie usporiadať, zverejnila nový a rozšírený návrh súťaže.



"Budeme pokračovať v dialógu so zainteresovanými futbalovými stranami, aby sme vysvetlili a ďalej rozvíjali tento návrh. Našou úlohou je posilniť postavenie klubov, ktoré budú tvoriť a riadiť novú súťaž a pomôcť im vytvoriť futbal, o ktorom snívame," uviedol Bernd Reichart, výkonný riaditeľ agentúry A22.



V súťaži by štartovalo 64 mužských tímov a 32 ženských. Spoločnosť uviedla, že všetky televízne prenosy zápasov budú zadarmo. Týmto krokom chce vyvrátiť tvrdenie, že súťaž je určená pre úzku skupinu najbohatších. Zápasy sa budú, podobne ako pri európskych pohároch, konať cez týždeň. "Tí najlepší sa neprestávajú zlepšovať. Nová Európska Superliga chce byť najznámejšou futbalovou súťažou na svete," stojí na webovej stránke usporiadateľskej firmy.



Súťaže sa budú môcť zúčastniť kluby podľa športových zásluh, nikto nebude mať predplatené ani permanentne isté miesto, a k tomu požadujú zachovať národné súťaže v nezmenenej podobe. Mužské tímy sa rozdelia do troch skupín, ktoré budú niesť názvy Hviezdna, Zlatá a Modrá. V skupinách by sa hralo systémom každý s každým doma a vonku. Tým pádom by účastníkov čakalo 14 garantovaných zápasov za sezónu. Základné skupiny by trvali od septembra do apríla. Najlepší dvaja z dvoch najvyšších skupín by postúpili do play off. V skupine Modrá sa do vyraďovacej časti posunie iba víťaz.



Účasť v tretej úrovni bude určovať výsledok z národných súťaží, z ktorých sa bude dať do Superligy kvalifikovať. V prípade ženských súťaží bude princíp rovnaký, iba skupiny budú dve.



Podľa usporiadateľa sa o súťaž budú starať kluby, na rozdiel od Ligy majstrov, na ktorú dohliada UEFA. V Superlige by zároveň súťažilo o osem tímov menej, než v Európskej konferenčnej lige a Lige majstrov. Obe mali až do súčasnej sezóny 32 tímov, od nového ročníka sa každá liga rozšíri o štyroch ďalších účastníkov. V nasledujúcej sezóne sa tak v pohárových súťažiach UEFA predstaví 108 klubov. Informoval o tom portál idnes.cz.