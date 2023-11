Preteky Tour de France odštartujú v roku 2025 v meste Lille

Paríž 30. novembra (TASR) - Najprestížnejšie cyklistické preteky Tour de France odštartujú v roku 2025 v severofrancúzskom meste Lille. Vo štvrtok to potvrdila organizátorská spoločnosť ASO, ktorá zároveň zverejnila aj itinerár prvých štyroch etáp.



Úvodná etapa sa začne vo Francúzsku prvýkrát po troch rokoch. Bude mať 185 kilometrov a pôjde sa v okolí Lille. V druhej 209 km dlhej etape budú jazdci finišovať v Boulogne-sur-Mer, pred cieľom ich bude čakať niekoľko stúpaní. Tretí deň sa pôjde z Valenciennes do Dunkerque a štvrtá etapa odštartuje v Amiens. Kompletná trasa Tour de France 2025 bude zverejnená v októbri 2024. Informácie priniesla agentúra DPA.



Vlani Tour odštartovala v Kodani, v tomto roku sa "Grand Départ" konal v Bilbau. Budúci rok začnú cyklisti vo Florencii. Pre finišujúce prípravy na OH v Paríži neponúkne nasledujúca edícia pretekov tradičný dojazd na Champs-Élysées. Posledná etapa prvýkrát v histórii vyvrcholí v Nice.