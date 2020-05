Organizátori US Open neuvažujú nad odkladom, rozhodnú do polovice júna

New York 2. mája (TASR) - Organizátori US Open momentálne neuvažujú nad preložením grandslamového tenisového turnaja na iný dátum. Veria, že napriek pandémii koronavírusu podujatie odštartuje v pôvodnom termíne 31. augusta a najnovšie počítajú s verziou, že sa bude hrať bez divákov. Definitívne sa o osude turnaja rozhodne do polovice júna, informovali v sobotu organizátori.



Pre pandémiu sú zrušené všetky turnaje WTA a ATP do 13. júla, v tomto roku sa neuskutoční ani prestížny Wimbledon. Organizátori Roland Garros presunuli antukový vrchol sezóny na prelom septembra a októbra. Ak by US Open odštartoval v plánovanom termíne, vo francúzskej metropole by sa začalo hrať iba týždeň po skončení zápolení vo Flushing Meadows.



Tenisová federácia USA (USTA) údajne uvažuje aj o presunutí US Open z New Yorku, ktorý je epicentrum koronavírusu v krajine, do Kalifornie. Informoval o tom španielsky denník Marca, podľa ktorého by sa mohlo podujatie uskutočniť v Indian Wells. Kalifornské stredisko má dostatočné kapacity a hlavný dvorec s miestom pre 16.100 divákov je druhý najväčší na svete, hneď po štadióne Arthura Ashea.



V USA evidovali v sobotu o 10.00 SELČ viac ako 1,13 milióna prípadov ochorenia COVID-19 a vyše 65.000 mŕtvych. Celosvetovo je v 210 krajinách/územiach potvrdených už vyše 3,4 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu takmer 240.000 osôb.