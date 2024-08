Organizátori US Open omylom dali do systému ruskú a bieloruskú vlajku

New York 26. augusta (TASR) - Organizátori posledného tenisového grandslamu sezóny US Open (od 26. augusta do 8. septembra) omylom priradili do výsledkového systému turnaja k hráčom z Ruska a Bieloruska ich národné vlajky. Podľa hovorcu Americkej tenisovej asociácie bola chyba spôsobená tým, že zamestnanec vybral nesprávny súbor. Vlajky neboli viditeľné na webovej stránke, keďže výsledkový systém je prístupný len organizáciám a médiám.



Pre inváziu Ruska na Ukrajine tenisoví funkcionári povolili hráčom z Ruska a Bieloruska súťažiť na turnajoch len pod neutrálnou vlajkou. Tesne pred začiatkom US Open však bola pri mene svetovej a turnajovej dvojky Ariny Sobolenkovej a jej ďalších troch krajanoch vlajka Bieloruska. Rovnako to bolo aj s ďalšími 17 ruskými tenistami. Organizátori sa za chybu ospravedlnili a okamžite ju napravili. Informovala o tom agentúra DPA.