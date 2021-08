Organizátori US Open poskytnú hráčom starostlivosť o duševné zdravie

New York 25. augusta (TASR) - Tenisti na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku budú mať k dispozícii psychologickú pomoc. Informovali o tom organizátori podujatia, okrem odborníkov budú môcť účastníci využiť aj "tiché" miestnosti.



"Náš cieľ je poskytnúť športovcom psychologický servis. Chceme, aby mali v prípade mentálnych problémov rovnakú starostlivosť ako v prípade vyvrtnutého členka. Zabezpečíme prostredie, v ktorom bude možná psychická regenerácia a dostupná vhodná pomoc," citovala agentúra AP viceprezidenta Americkej tenisovej asociácie Briana Hainlinea.