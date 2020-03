Organizátori US Open uvažujú nad odložením grandslamového turnaja

New York 18. marca (TASR) - Vedenie Americkej tenisovej asociácie (USTA) uvažuje nad odložením grandslamového US Open pre pandémiu koronavírusu. Turnaj sa má v New Yorku hrať od 31. augusta do 13. septembra.



Zástupcovia USTA potvrdili, že rokujú s ďalšími organizátormi grandslamov ako aj s vedením Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) a vedením ATP Tour, resp. WTA Tour. "Uvedomujeme si, že rozhodnutie nemôžeme vyniesť iba my. USTA pokračuje v príprave US Open a momentálne neimplementuje žiadne zmeny do programu turnaja. Sme v ťažkých časoch a uvažujeme nad všetkými možnosťami, vrátanie presunutiu turnaja na neskorší termín," citovala agentúra AP z komuniké USTA.



Už v utorok preložili organizátori grandslamový Roland Garros z pôvodného termínu na prelom septembra a októbra. Ako informovala Francúzska tenisová federácia, prestížne podujatie, ktoré malo odštartovať 24. mája, sa po novom odohrá v dňoch 20. septembra až 4. októbra. Vedenie WTA v uplynulých dňoch zrušilo podujatia v Miami, Charlestone, Bogote, Stuttgarte, Istanbule a v Prahe a prerušilo sezónu zatiaľ do 2. mája. Ešte o čosi skôr reagovala Asociácia tenisových profesionálov (ATP), ktorá 12. marca zrušila všetky turnaje mužov na najbližších šesť týždňov do 20. apríla.



V USA evidujú k strede 7.00 SEČ 6496 prípadov ochorenia COVID-19, ktorému v krajine podľahlo 114 ľudí. Celosvetovo je v 163 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 190-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 7900 osôb.