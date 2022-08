Organizátori US Open vylúčili Azarenkovú z exhibičného turnaja

New York 24. augusta (TASR) - Organizátori US Open vylúčili bieloruskú tenistku Victoriu Azarenkovú zo sprievodného exhibičného turnaja, z ktorého zisk pôjde na podporu Ukrajiny.



Proti jej účasti protestovali viacerí ukrajinskí tenisti, pričom Marta Kosťuková sa z podujatia odhlásila. "Vika je silná hráčka a oceňujeme jej ochotu, no vzhľadom na ohľaduplnosť voči ukrajinským hráčom a prebiehajúci konflikt si myslíme, že je toto správny krok," citovala z oficiálneho vyhlásenia Americkej tenisovej asociácie (USTA) agentúra AFP.



Turnaj odštartoval v stredu na počesť Dňa nezávislosti Ukrajiny a zúčastnili sa na ňom napríklad Rafael Nadal, Iga Swiateková či Coco Gauffová. Očakávaný výťažok by mal mať hodnotu 2 milióny amerických dolárov. Azarenková je bývalá svetová jednotka a na konte má dva grandslamové tituly.



All England Club v júli nedovolil ruským a bieloruským hráčom účasť na Wimbledone, na US Open sa však zúčastnia. Rovnako, ako predtým na zvyšných dvoch tohtoročných grandslamoch vo Francúzsku a Austrálii.