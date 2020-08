Organizátori US Open znížili pre pandémiu dotáciu

New York 5. augusta (TASR) - Víťazi mužskej i ženskej dvojhry tenisového grandslamu US Open zarobia tri milióny dolárov, o 850-tisíc menej ako minulý rok. Pre pandémiu koronavírusu museli organizátori znížiť celkovú dotáciu turnaja o štyri milióny dolárov na 53,4 milióna USD. Podujatia sa pre ochorenie COVID-19 uskutoční bez divákov.



Víťazi prvého kola však zarobia v porovnaní s minulým rokom viac, keď zvýšili odmenu z 58.000 na 61-tisíc USD. V ďalších dvoch kolách zostala odmena na rovnakej úrovni 100.000 resp. 163.000 dolárov. V ďalších fázach sa budú čiastky znižovať.



Ešte výraznejšie škrty postihli štvorhru, v ktorej víťazi zarobia o 46 percent menej. Namiesto 740-tisícovej odmeny ich čaká 400-tisíc, informovala o tom agentúra AP. US Open sa začne 31. augusta a potrvá do 13. septembra.