Organizátori už zastavili registráciu, prihlásilo sa 17.213 bežcov
V štafetách je možné realizovať zmeny až do vyzdvihnutia štartového čísla.
Autor TASR
Košice 3. septembra (TASR) - Organizátori 102. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach (MMM) museli mesiac pred štartom zastaviť online registráciu bežcov. Stalo sa tak pre kapacitné dôvody pri počte 17.213 bežcov vo všetkých disciplínach maratónskeho víkendu (4.-5. októbra). Jedinou možnosťou registrácie ostáva prostredníctvom kódov, ktoré získali partneri a firmy spolupracujúce s MMM.
Organizátori zároveň pripomenuli, že zmenu disciplíny z maratónu na polmaratón (alebo naopak) môže bežec realizovať sám na svojom účte pretekára do 10. septembra (9.00). Presun štartovného na inú osobu alebo na rok 2026 môžu záujemcovia vykonať tiež samostatne, v disciplínach maratón a polmaratón do 25. septembra. V štafetách je možné realizovať zmeny až do vyzdvihnutia štartového čísla.
