Organizátori Wimbledonu sa odvolajú voči miliónovej pokute

Londýn 4. júla (TASR) - Organizátori tenisového Wimbledonu sa plánujú odvolať voči pokute milión dolárov. Udelila im ju WTA za nepripustenie ruských a bieloruských tenistiek na tretí grandslamový turnaj sezóny.



Pre zákaz sa po spoločnom rozhodnutí strešného orgánu ženského tenisu a ATP neudeľujú body do rebríčkov. "O rozhodnutí sme premýšľali dlho. Bolo to náročné, no veríme, že sme sa rozhodli správne. Voči trestu sa odvoláme," vyhlásila výkonná riaditeľka Wimbledonu Sally Boltonová podľa AFP.