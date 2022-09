Organizátori Wimbledonu vzdali poctu Federerovi: Ďakujeme za spomienky

Bratislava 15. septembra (TASR) - Organizátori Wimbledonu vzdali poctu Rogerovi Federerovi po tom, ako vo štvrtok oznámil svoj odchod z tenisu. Poďakovali sa legendárnemu švajčiarskemu hráčovi, ktorý tam vyhral rekordných osem titulov.



"Ďakujeme za spomienky a radosť. Bolo pre nás privilégium sledovať tvoju cestu a vidieť, že si sa stal šampiónom v každom zmysle slova. Bude nám chýbať pohľad na teba, ale jediné, čo môžeme povedať, je poďakovať sa za spomienky a radosť, ktorú si toľkým rozdal," napísala oficiálna stránka grandslamového turnaja na sociálnej sieti Twitter. Asociácia profesionálnych tenistov (ATP) vzdala svoju poctu Federerovi: "Zmenili ste hru." Predseda ATP Andrea Gaudenzi dodal: "Rogerov vplyv na tenis nie je možné prehnať. Počas 24 rokov ako profesionál priviedol Roger do hry milióny fanúšikov. Zvýšil popularitu nášho športu a prinútil nás všetkých cítiť sa hrdo a šťastne, že sme súčasťou toho istého športu."



Billie Jean Kingová, ktorá vyhrala 12 grandslamových titulov v ženskej dvojhre, vzdala na Twitteri hold Federerovi: "Jeho hra a tenisová myseľ uchvátili srdcia športových fanúšikov po celom svete. Mal historickú kariéru so spomienkami, ktoré budú žiť ďalej. Prajem len to najlepšie, si šampión šampiónov." Američan Andy Roddick, ktorý vo finále Wimbledonu trikrát prehral s Federerom, napísal na Twitteri: "Ďakujem za spoločné spomienky, môj priateľ. Bolo mi cťou zdieľať čas na najposvätnejšom ihrisku v našom športe. Pridal sa aj Argentínčan Juan Martin del Potro, ktorý pokoril Švajčiara vo finále US Open 2009: "Ďakujem ti za všetko, čo si dosiahol v tenise. Tento šport bez teba nikdy nebude taký istý ako predtým."