Organizátori záverečného turnaja musia absolvovať kvalifikáciu

Bilbao 21. mája (TASR) - Organizátori záverečného turnaja futbalových majstrovstiev Európy v roku 2028 - Anglicko, Írsko, Škótsko a Wales - musia absolvovať kvalifikačný proces. Európska futbalová únia (UEFA) potvrdila pre ďalšiu edíciu európskeho šampionátu formát s 24 tímami. Dve miesta sú rezervované pre hostiteľské krajiny, ktoré sa nekvalifikujú.



UEFA na zasadnutí výkonného výboru potvrdila formát nasledujúcich ME. Z kvalifikácie postúpia na záverečný turnaj víťazi 12 skupín a doplní ich osem najlepších mužstiev z druhých miest. Dve miesta sú rezervované pre najlepšie postavených organizátorov, ktorí sa nekvalifikovali priamo ako víťazi skupiny, respektíve z druhého miesta. O zostávajúce miestenky sa odohrá play off v rámci Ligy národov, ich počet bude záležať od toho, koľko hostiteľov ME sa kvalifikuje priamo. Informovala o tom agentúra AFP.