Organizátori zimných olympijských hier 2026 predstavili dizajn medailí

Benátky 15. júla (TASR) - Organizátori budúcoročných ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo v utorok predstavili dizajn olympijských i paralympijských medailí. Udialo sa tak na slávnostnom ceremoniáli v Benátkach.



Keďže nadchádzajúce hry budú mať ako prvé v histórii v názve dve mestá, medaily sú symbolicky rozdelené na dve polovice. „Ide o grafickú abstrakciu zachytávajúcu zjednotenie dvoch polovíc v neustálom pohybe. Dve jedinečné polovice, ktoré sa spájajú a vytvárajú odvážne, jednotné vyhlásenie,“ citovala z vyhlásenia organizátorov agentúra AP.



Na jednej strane medailí sú zobrazené olympijské kruhy, na druhej logo hier a príslušnej súťaže. Vyrobila ich talianska štátna mincovňa Zecca dello Stato. „Môžem vás uistiť, že ich kvalita sa nezhorší. Mohli by sa dokonca recyklovať, no dúfam, že to nikto neurobí,“ uviedol prezident organizačného výboru Giovanni Malago.



Olympiáda je na programe 6. až 22. februára 2026, po nej sa budú v termíne od 6. do 15. marca konať paralympijské hry. Celkovo má byť v Taliansku udelených 1146 medailí.