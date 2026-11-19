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Organizátori ZOH 2030 zakázali vstup súkromných vozidiel do rezortov
K naplneniu tohto záväzku má pomôcť investícia vo výške 300 miliónov eur do propagovania mobility počas ZOH 2030.
Autor TASR
Paríž 19. novembra (TASR) - Organizátori zimných olympijských hier 2030 vo Francúzskych Alpách oznámili zákaz vstupu súkromných vozidiel do lyžiarskych rezortov. Hlavným dopravným prostriedkom na presun divákov má byť verejná doprava.
„Kľúčovú rolu v návšteve rezortov bude mať verejná doprava a vlaky. Žiadne súkromné vozidlá sa nedostanú na podujatia,“ citoval denník L'Equipe hovorcu ZOH 2030. Miestni obyvatelia budú mať v tomto smere výnimku, rovnako ako ľudia so zdravotným znevýhodnením.
K naplneniu tohto záväzku má pomôcť investícia vo výške 300 miliónov eur do propagovania mobility počas ZOH 2030. Ďalších významné finančné prostriedky majú ísť do modernizácie železničnej dopravy, respektíve cestnej infraštruktúry.
„Kľúčovú rolu v návšteve rezortov bude mať verejná doprava a vlaky. Žiadne súkromné vozidlá sa nedostanú na podujatia,“ citoval denník L'Equipe hovorcu ZOH 2030. Miestni obyvatelia budú mať v tomto smere výnimku, rovnako ako ľudia so zdravotným znevýhodnením.
K naplneniu tohto záväzku má pomôcť investícia vo výške 300 miliónov eur do propagovania mobility počas ZOH 2030. Ďalších významné finančné prostriedky majú ísť do modernizácie železničnej dopravy, respektíve cestnej infraštruktúry.