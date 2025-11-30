< sekcia Šport
Organizátori ZOH nemajú záložný plán v prípade nedokončenia haly
Nová športová hala v Miláne s kapacitou 16-tisíc divákov opäť musela pre meškanie posunúť testovacie podujatia.
Autor TASR
Miláno 30. novembra (TASR) - Organizátori zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo nemajú záložný plán v prípade, že sa nepodarí včas dokončiť výstavbu hokejovej haly Santagiulia Arena v Miláne.
Nová športová hala v Miláne s kapacitou 16-tisíc divákov opäť musela pre meškanie posunúť testovacie podujatia. Aktuálne by ju mohli organizátori otestovať na začiatku januára 2026. „Nemáme plán B. Musíme byť preto schopní zabezpečiť zorganizovanie súťaže bezchybným spôsobom. Každý deň náš tím pracuje, zahrnuté spoločnosti výrazne urýchlili prácu. Monitorujeme denne situáciu. Sme zdravo optimistickí, že to stopercentne zvládneme,“ citovala agentúra AP Andreu Francisiho hlavného prevádzkového manažéra ZOH 2026.
Prvý zápas hokejového turnaja je na programe 5. februára, keď odštartuje základná časť súťaže žien.
Nová športová hala v Miláne s kapacitou 16-tisíc divákov opäť musela pre meškanie posunúť testovacie podujatia. Aktuálne by ju mohli organizátori otestovať na začiatku januára 2026. „Nemáme plán B. Musíme byť preto schopní zabezpečiť zorganizovanie súťaže bezchybným spôsobom. Každý deň náš tím pracuje, zahrnuté spoločnosti výrazne urýchlili prácu. Monitorujeme denne situáciu. Sme zdravo optimistickí, že to stopercentne zvládneme,“ citovala agentúra AP Andreu Francisiho hlavného prevádzkového manažéra ZOH 2026.
Prvý zápas hokejového turnaja je na programe 5. februára, keď odštartuje základná časť súťaže žien.