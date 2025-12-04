< sekcia Šport
Organizátori ZOH prevzali olympijský oheň, Malago: „Magický moment“
Slávnosť sa uskutočnila na štadióne Panathenaikos, na ktorom sa v roku 1896 konali prvé moderné olympijské hry.
Autor TASR,aktualizované
Atény 4. decembra (TASR) - Organizátori XXV. zimných olympijských hier prevzali olympijský oheň počas slávnostného ceremoniálu v Aténach. Tradičnému momentu predchádzala dvojmesačná štafeta s pochodňou. „Dnešok je pre nás všetkých magický moment,“ povedal prezident organizačného výboru Miláno-Cortina Giovanni Malago.
Slávnosť sa uskutočnila na štadióne Panathenaikos, na ktorom sa v roku 1896 konali prvé moderné olympijské hry. Napokon ju grécki organizátori skrátili, keďže podľa predpovede hrozili búrky a z rovnakého dôvodu napokon ustúpili od ambície pozvať tisícku školákov.
Po deväťdňovej štafete s pochodňou okolo Grécka bol plameň predošlú noc uložený na Akropole v Aténach. Vo štvrtok popoludní dorazil do Ríma, pričom v Taliansku ho čaká 63-dňová trasa dlhá 12-tisíc kilometrov vedúca cez dôležité mestá, Koloseum v Ríme či archeologické nálezisko Pompeje.
Zimné olympijské hry sa konajú od 6. do 22. februára a po nich od 6. do 15. marca nasledujú zimné paralympijské hry.
