Organizátori ZOH prevzali olympijský oheň, Malago: „Magický moment“

Prezident Gréckeho olympijského výboru Isidoros Kouvelos (vľavo) odovzdáva pochodeň prezidentovi organizačného výboru Milano Cortina Giovannimu Malagovi počas slávnostného odovzdávania olympijského ohňa pre zimné olympijské hry Milano Cortina 2026 na štadióne Panathenaic v Aténach v Grécku vo štvrtok 4. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Slávnosť sa uskutočnila na štadióne Panathenaikos, na ktorom sa v roku 1896 konali prvé moderné olympijské hry.

Autor TASR
Atény 4. decembra (TASR) - Organizátori XXV. zimných olympijských hier prevzali olympijský oheň počas slávnostného ceremoniálu v Aténach. Tradičnému momentu predchádzala dvojmesačná štafeta s pochodňou. „Dnešok je pre nás všetkých magický moment,“ povedal prezident organizačného výboru Miláno-Cortina Giovanni Malago.

Slávnosť sa uskutočnila na štadióne Panathenaikos, na ktorom sa v roku 1896 konali prvé moderné olympijské hry. Napokon ju grécki organizátori skrátili, keďže podľa predpovede hrozili búrky a z rovnakého dôvodu napokon ustúpili od ambície pozvať tisícku školákov.

Po deväťdňovej štafete s pochodňou okolo Grécka bol plameň predošlú noc uložený na Akropole v Aténach. Vo štvrtok popoludní dorazil do Ríma, pričom v Taliansku ho čaká 63-dňová trasa dlhá 12-tisíc kilometrov vedúca cez dôležité mestá, Koloseum v Ríme či archeologické nálezisko Pompeje.

Zimné olympijské hry sa konajú od 6. do 22. februára a po nich od 6. do 15. marca nasledujú zimné paralympijské hry.
