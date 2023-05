Organizátori zrušenej VC v Imole veria, že preteky budú v roku 2026

Imola 18. mája (TASR) - Organizátori Veľkej ceny Emilia Romagna v F1 dúfajú, že napriek zrušeniu tohtoročných pretekov na okruhu v Imole ich kontrakt predĺžia o rok. Vo štvrtok to uviedol prezident Talianskeho automobilového klubu (ACI) Sticchi Damiani.



Usporiadanie pretekov v neskoršom termíne prebiehajúcej sezóny je pre nahustený kalendár takmer nemožné a tímy by pravdepodobne nesúhlasili so skrátením augustovej letnej prestávky. "Vzhľadom na zložitosť kalendára je rozumné si predstaviť, že ročník 2023 sa bude konať v roku 2026. Ale práve teraz to určite nie je priorita," citovala Damianiho agentúra DPA.



Sever Talianska zasiahli výdatné zrážky a okruh bol deň pred prvým piatkovým tréningom pod vodou. Najviac postihnutým regiónom je práve Emilia-Romagna, odkiaľ hlásili aj všetkých deväť obetí na životoch. "Situáciou v regióne som hlboko zarmútený a zrušenie pretekov bolo v takýchto dramatických chvíľachi nevyhnutné," dodal Damiani. Prezident F1 Stefano Domenicali, ktorý sa v Imole narodil, súhlasil, že bude ťažké uskutočniť preteky neskôr v sezóne. Oodal, že predĺženie zmluvy a ich organizácia v roku 2026 sú na stole.



Piloti a komunita F1 vyjadrili podporu postihnutému regiónu, z ktorého evakuovali tisíce obyvateľov. "Toto rozhodnutie je správne pre všetkých. Pre ľudí žijúcich v regióne i pre komunitu F1. Musíme mať istotu, že všetci sú v bezpečí a nevytvárať záťaž pre miestne autority, ktoré riešia túto strašnú situáciu," vyhlásil Domenicali.



Veľká cena Emilia Romagna je historicky prvé podujatie Formuly 1, ktoré kompetentní zrušili v dôsledku zlého počasia. Verdikt o zrušení pretekov padol v stredu popoludní, pričom už v utorok bolo ich konanie veľmi nepravdepodobné. S výnimkou pandémie koronavírusu ide o prvé zrušené preteky od roku 2011 a len tretie za uplynulých 54 rokov. V úvode sezóny 2011 sa v dôsledku Arabskej jari nepretekalo v Bahrajne a v ročníku 1985 zrušili VC Belgicka pre nebezpečné podmienky na trati. V okruhu v Spa-Francorchamps položili dva týždne pred podujatím novú vrstvu asfaltu, ktorá nevydržala ani prvý tréning.