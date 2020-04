Organizátori zrušili augustový turnaj WTA Rogers Cup

Montreal 11. apríla (TASR) - Kanadskí organizátori v sobotu zrušili ženský tenisový turnaj WTA Rogers Cup v Montreale. Dôvodom je pandémia koronavírusu.



Podujatie sa malo odohrať 7.-16. augusta, no vláda provincie Quebec v piatok rozhodla, že do 31. augusta sa nemôžu konať žiadne športové podujatia.



"Na začiatku krízy sme dúfali, že sa situácia včas vyrieši, no vedeli sme, že v posledných týždňoch bola šanca stále menšia a menšia. Našou prioritou bolo vždy zdravie a blaho našich hráčov, fanúšikov, dobrovoľníkov, partnerov a zamestnancov. Túto správu sme sa dozvedeli s ťažkým srdcom, ale chápeme, že toto rozhodnutie bolo potrebné," uviedol riaditeľ turnaja Eugene Lapierre. Organizátori uviedli, že podujatie bude pokračovať o rok v auguste. Informovala agentúra AP.



V Kanade evidovali v sobotu večer 22.575 nakazených, počet obetí sa vyšplhal na 600. Celosvetovo je v 210 krajinách/územiach potvrdených viac ako 1,760 miliónov prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 107.000 osôb.