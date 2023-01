Druhý slalom v Záhrebe zrušili, Vlhovú správa zaskočila

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v prvom kole slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Záhrebe 4. januára 2023. Foto: TASR - Martin Baumann

Vlha: Správne rozhodnutie

Záhreb 5. januára (TASR) - Petra Vlhová chcela vo štvrtok útočiť na prvý triumf v sezóne. Pred druhým slalomom v Záhrebe sa cítila veľmi dobre, no jej plánom skrížila cestu nepriazeň počasia. Na kopci v Slijeme od rána fúkalo a situáciu navyše komplikovalo aj teplé počasie. Slovenskú lyžiarku táto správa zarmútila, no pozitíva videla v tom, že sa môže o deň skôr pustiť do tréningu obrovského slalomu.Podmienky na lyžovanie neboli ideálne ani v stredu, o zrušení štvrtkových pretekov informovali organizátori tesne pred poludním.reagovala Vlhová.Slovenská reprezentantka sa po druhom mieste v stredajších pretekoch chcela vytiahnuť ešte vyššie, ráno mala veľmi dobré pocity.Tím Vlhovej sa ešte vo štvrtok presunul do Kranjskej Gory, kde sú 7. a 8. januára na programe dva obrovské slalomy. V tejto disciplíne sa 27-ročná lyžiarka cíti istejšia ako vlani:V stredajšom slalome predviedla Vlhová až na pár zaváhaní jazdu, s ktorou bol spokojný aj jej otec. Ten uviedol, že konečne videl u nej "ohnivú" jazdu. Jeho dcéra sa nedávno pasovala s chorobou, ale už sa cíti dobre:Stále čaká na prvý triumf v sezóne, ale verí, že sa dočká čoskoro:Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) zrušila pre nepriaznivé počasie štvrtkový slalom Svetového pohára žien v chorvátskom Záhrebe. Informáciu potvrdil TASR Boris Vlha, člen tímu slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej.Už počas stredajšieho slalomu komplikovali podmienky vysoké teploty a vo štvrtok prispel k rozhodnutiu kompetentných aj silný vietor. V tejto sezóne zrušili už piate podujatie, zakaždým pre nepriaznivé počasie.uviedol Vlha pre TASR. Zároveň priznal, že slovenskej lyžiarke rozhodnutie svojím spôsobom vyhovuje: "Lyžiarky sa tak najbližšie predstavia v sobotnom obrovskom slalome v Kranjskej Gore. V slovinskom stredisku zabojuje Američanka Mikaela Shiffrinová o vyrovnanie rekordu Lindsey Vonnovej v celkovom počte víťazstiev. Líderka celkového poradia dosiahla 81. triumf v stredu, keď vyhrala o 76 stotín pred Vlhovou.