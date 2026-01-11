Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Organizátori zrušili super-G žien v Zauchensee

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Svetový pohár žien pokračuje v utorok nočným slalomom vo Flachau.

Autor TASR
Zauchensee 11. januára (TASR) - Organizátori zrušili nedeľňajšie preteky super-G žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Zauchensee, keďže v rakúskom stredisku v noci napadlo až 40 centimetrov čerstvého snehu.

„Jednoducho bolo nemožné to zvládnuť. Bezpečnosť je na prvom mieste, sme v olympijskej sezóne, to je naša najvyššia priorita,“ povedal šéf organizačného výboru Michael Walchhofer. Organizátori museli pre množstvo nového snehu skrátiť už sobotňajší zjazd, ktorý vyhrala Američanka Lindsey Vonnová. Svetový pohár žien pokračuje v utorok nočným slalomom vo Flachau. Informovala agentúra APA.
