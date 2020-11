Organizátori zverejnia termín Australian Open do dvoch týždňov

Melbourne 22. novembra (TASR) - Organizátori úvodného grandslamového turnaja sezóny Australian Open zverejnia termín konania do dvoch týždňov. Podujatie sa malo začať 18. januára, ale pre pandémiu koronavírusu ho môžu posunúť až na február.



Na turnaji sa zúčastní celkovo až 2500 ľudí a problémy môže spôsobiť povinná karanténa po príchode do Austrálie. "Chceme zaistiť hráčom letné podmienky, ktoré im poskytnú ideálne prostredie na prípravu. Spolupracujeme s miestnou vládou a zdravotníckymi úradmi, aby sme uspokojili záujmy hráčov, fanúšikov aj ekonomiku, a to pri zachovaní bezpečnosti," citovala agentúra AP šéfa Tennis Australia Cragia Tileyho.