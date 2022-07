Organizátorov EYOFu prekvapila takmer 150-tisícová návštevnosť

Banská Bystrica 30. júla (TASR) - Organizátorov Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici prekvapil divácky záujem o podujatie. Na trinásť športovísk a do fanúšikovskej zóny zavítalo takmer 150-tisíc návštevníkov.



EYOF 2022 sa v sobotu skončí záverečným ceremoniálom, ktorý sa pre nepriaznivú predpoveď počasia uskutoční v športovej hale Dukla určenej pre súťaže v džude v banskobystrickom Šport parku. "Vysoká návštevnosť na športoviskách a vo fanzóne s takmer 150-tisíc ľuďmi nás ohúrila. EYOF rozprúdil športovy život nielen v Banskej Bystrici, ale v celom regióne. Špeciálna vďaka patrí dobrovoľníkom, bez ktorych by nebolo možné podujatie takého rozsahu zorganizovať," uviedol na sobotňajšej tlačovej konferencii vykonny riaditeľ EYOF 2022 Peter Hamaj, ktorého mrzelo, že záverečný ceremoniál sa musel presunúť z vonkajších priestorov do haly: "Žiaľ, nepriaznivá predpoveď počasia nás donútila ceremoniál presunúť z fanzóny do vnútornych priestorov. Pre kapacitné dôvody ho bude tvoriť len protokolárna časť, teda odovzdanie organizátorskej štafety nasledujúcemu hostiteľovi EYOF - slovinskému Mariboru."



Banská Bystrica sa stala dejiskom najväčšieho kontinentálneho multišportového mládežníckeho podujatia. "Dokázali sme, že v porovnaní so svetovymi metropolami môže aj malé mesto pod Urpínom dokázať veľké veci. Som hrdy na Banskú Bystricu," uviedol prezident organizačného vyboru a primátor hostiteľského mesta Ján Nosko, ktory nezabudol ani ďakovné slová určené všetkym: "Úprimne sa chcem poďakovať každému, kto prispel k úspešnému priebehu tejto vynimočnej udalosti. Moja vďaka patrí organizačnému vyboru, ktory sa počas troch náročnych rokov príprav nevzdal a dotiahol to do úspešného konca. Poďakovanie patrí aj vyše tisícke dobrovoľníkom, vďaka ktorym fungovalo na športoviskách a v uliciach nášho mesta všetko tak, ako malo. Ďakujem viac ako trom tisíckam športovcom a športovym vypravám zo 48 krajín za skvelé vykony v duchu olympizmu a fair play. Mesto športu a olympijskych víťazov, ale aj cely región ďakujú za splnenie tohto neopakovateľného športového sna. Verím, že nielen zahraniční hostia, ale aj my - domáci si z podujatia odnášame silné zážitky a nezabudnuteľné spomienky na cely život. Ďakujem za vynimočné chvíle a za to, že sme mohli zažiariť."



Prezident Európskych olympijskych vyborov (EOV) Spyros Capralos vyzdvihol, že Banská Bystrica posunula EYOF opäť na vyššiu úroveň: "Bola to pozoruhodná ukážka budúceho športového potenciálu Európy, ktory podľa mňa skutočne zažiaril na kontinentálnej scéne. Boli sme svedkami prekonávania rekordov na športoviskách aj mimo nich, ako aj zápisov do histórie v podobe míľnikov, ako bola napríklad vôbec prvá medaila z EYOF pre Maltu. EYOF vždy úspešne prispieval k zjednocovaniu Európy prostredníctvom športu a propagácie olympijskych hodnôt medzi mladymi športovcami a fanúšikmi. Na tohtoročnom EYOF sme sa však dostali o krok ďalej. Počas celého tyždňa išli zábery zo skvelych športovych vystúpení do sveta prostredníctvom kanála streamingu EOV, pričom viac ako 100-tisíc jedinečnych sledovateľov videlo 60 hodín živého vysielania. Vďaka tomu je tento EYOF vôbec najsledovanejším v histórii s viac ako pol miliónom pozretí. Sme veľmi hrdí na tento úspech a ďakujeme našim priateľom tu na Slovensku, že urobili z tohto EYOF podujatie, ktoré zanechá dlhotrvajúci vplyv na európsky šport."



K bezproblémovému priebehu prispela aj pripravenosť športovísk v Banskej Bystrici, Zvolene, Detve, Badíne a Slovenskej Ľupči. "Sme prekvapení vysokou úrovňou vykonov športovcov. Zároveň nás zaujala súťaživosť a vzájomná tímová podpora, s akou sa púšťali do súbojov. Mnohí si vylepšili svoje osobné maximá. Napríklad vo volejbale bola vysoká kvalita, takisto v gymnastike sa prezentovali dievčatá, ktoré o týždeň odchádzajú na európsky šampionát dospelých aj juniorov," dodal športovy riaditeľ EYOF 2022 Marek Majerčák.