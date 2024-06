Organizátori ME juniorov v kanoistike bojovali s vysokou vodou

Nominácia do reprezentačného družstva – Majstrovstvá Európy juniorov a do 23 rokov, Bratislava – Zemník, 27. – 30. jún 2024.



Juniori



200 m



K1 ženy – Nikola Hvojníková



C1 ženy – Zoé Bónová



K1 muži – Alex Gavlider



C1 muži – Artur Kalaber





500 m



K1 ženy – Nikola Hvojníková



C1 ženy – Vivien Stehlík



K1 muži – Teo Peter Lukáč



K2 muži – Lucas Kutiš, Jozef Muka



K4 ženy – Tereza Czaniková, Nela Mészárosová, Lara Hanáková, Ema Minarovičová



K4 muži – Máte Marsal, Maximilián Szabo, Máte Lepi, Martin Bábik





1000 m



K1 ženy – Ema Minarovičová



C1 ženy – Vivien Stehlik



K1 muži – Teo Peter Lukač



C1 muži – Artur Kalaber



K2 muži – Maximilián Szabo, Máte Lepi





Realizačný tím:



Marián Tesárik, Ľubomír Hagara, Radim Král, Vladimír Vobořil, Jana Bobková, Jessica Zatlkajová





Pretekári do 23 rokov



200 m



K1 ženy – Hana Zemánková



C1 ženy – Laura Öri



C1 muži – Eduard Strýček





500 m



K1 ženy – Bianka Sidová



C1 ženy - Laura Öri



K1 muži –



K2 ženy – Bianka Sidová, Réka Bugár



K2 muži –



C2 muži – Eduard Strýček, Peter Kizek



K4 ženy - Katarina Pecsuková, Dagmar Čulenová, Sofia Bergendi, Hana Zemánková



K4 muži -





1000 m



K1 ženy – Bianka Sidová



K1 muži –



C1 muži – Peter Kizek



K2 muži -







Menoslov kajakárov:



Filip Podleiszek, Daniel Rybanský, Dominik Doktorík, Juraj Kukučka, Ľudovít Tóth, Matej Današ (o presnej nominácii v rámci kategórií sa rozhodne v priebehu budúceho týždňa)







Realizačný tím:



Juraj Tarr (kajak muži), Róbert Erban (kajak muži), Eugen Honti (kajak ženy), Radovan Šimočko (kajak ženy) Ľubomír Hagara ml. (kanoe), Janka Šmidáková (fyzio).



Bratislava 13. júna (TASR) - Vyše 800 pretekárov bude v Národnom centre rýchlostnej kanoistiky na bratislavskom Zemníku bojovať o tituly na ME juniorov a do 23 rokov. Prípravy na podujatie, ktoré sa bude konať od 27. do 30. júna, skomplikovala vysoká hladina Dunaja, ale organizátori sa so všetkými nástrahami vyrovnali.Pôjde o vôbec prvý kontinentálny šampionát v kanoistike v tomto športe na území SR. "," uviedol pre TASR Róbert Petriska, predseda sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.Slovensko obsadí maximálny počet kategórií a disciplín a bude stavať na znalosti domáceho prostredia. Z minuloročného šampionátu v portugalskom Montemor-O-Velho sa rýchlostní kanoisti vrátili bez medailí, no slovenské lode sa prebojovali až do pätnástich finále.Najlepší výsledok sa podaril dvojici kanoistov v C2 Eduard Strýček - Peter Kizek, ktorá dopádlovala na 5. mieste v kategórii do 23 rokov. Skvelé 6. miesto si odniesla dvojica kajakárok v K2 do 23 rokov Hana Zemánková so Sofiou Bergendiovou. Rovnako šiestu priečku vybojovali juniori Ľudovít Tóth s Dominikom Doktoríkom. O zložení reprezentačného tímu pre domáci šampionát sa rozhodlo na začiatku týždňa na kvalifikačných pretekoch do reprezentačného družstva juniorov a do 23 rokov.Slovensko má viacero medailových nádejí, jednou z nich je Bianka Sidová, ktorá sa predstaví v kategórii do 23 rokov. "Príprava bola veľmi kvalitná, verím, že sa mi ešte podarí vyladiť formu. Teším sa, že to bude na domácej vode a že sa môžeme ukázať pred rodinami. Ja mám dobrú formu, za čo som rada. Pôjdem K1 500 a 1000 a K2 500. Ešte som nepretekala proti dievčatám U23, je to premiéra, ale išla som už Svetový pohár. Tam bola oveľa vyššia kvalita."Uspieť chce aj 17-ročný Martin Bábik medzi juniormi. "."Moderný Areál rýchlostnej kanoistiky na bratislavskom Zemníku privíta športovcov z 36 európskych krajín. "," dodal Petriska.