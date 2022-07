Origo.hu: Zničení, ponížení a zdrvení Slováci, zázrak Ferencvárosu

Na snímke fanúšikovia Ferencvárosu povzbudzujú počas odvetného zápasu 2. predkola Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - Ferencváros Budapešť v Bratislave v stredu 27. júla 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Budapešť 28. júla (TASR) - Slovenský tím sa po víťazstve 2:1 v Budapešti cítil trochu sebavedomo, zatiaľ čo Ferencváros splnil presne to, čo sľúbil. Konštatoval vo štvrtok maďarský spravodajský server origo.hu po tom, čo Ferencváros Budapešť zdolal v stredu v Bratislave Slovan 4:1 a postúpil do 3. predkola Ligy majstrov. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.Médium konštatuje, že Ferencváros napravil chyby z prvého zápasu, hral koncentrovane od prvého hvizdu do posledného a svoje šance tentoraz nemilosrdne využil. Origo.hu sa venuje aj organizačnej stránke zápasu na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Tvrdí, žeÚspech zeleno-bielych oslávil aj maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý na Facebooku napísal:Server blikk.hu podčiarkol, že "Fradi" sa pomstili za prehru, ktorú rovnakým výsledkom utrpeli na Slovane v roku 1992.